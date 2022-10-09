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بعد مراجعة دامت 5 سنوات.. الدبيبة يستلم نسخة المصحف الجديدة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قامت لجنة خبراء القرآن الكريم، اليوم الأحد، بتسليم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، نسخة من مصحف القرآن الكريم، بعد إجازته للبدء في الطباعة، نتيجة عمل استمر مدة 5 سنوات من المراجعة والتدقيق والرسم والتقييم من قبل لجنة موسعة من مشايخ وأساتذة القرآن الكريم من كل المدن الليبية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر لـ الدبيبة ، على دعمه من خلال تخصيص الأموال اللازمة وإعطائهم الإذن بالتعاقد مع المطابع المتخصصة، ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاما عن طباعته.

وفي كلمة للشيخ عبد اللطيف الشويرف رئيس اللجنة، أكد على أهمية هذا المُنجز، شاكرا كل الجهود المبذولة من كافة الجهات التى ساهمت في طباعة المصحف الذي أُنجز ليبيًّا في كل خطواته وهذا للمرة الأولى.

ولفت المكتب الإعلامي للحكومة إلى أنه سيتم إشهار المصحف الجديد في نهاية الشهر الجاري.


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صحيفة العنوان الليبية

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