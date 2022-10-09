السفيرة البريطانية: نؤيّد إدانة البعثة الأممية لجريمة “صبراتة”

الوطن / رصد

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إن بلادها تؤيد إدانة البعثة الأممية لحادثة مقتل 15 مهاجراً غير شرعياً في مدينة صبراتة.

ودعت هورندال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى فتح تحقيق في الحادث الذي وصفته بـ”البغيض”؛ من أجل محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

وأكدت هورندال على أهمية التخلص من الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وتستغل طالبي اللجوء عبر الأراضي الليبية.

يشار أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعلنت إدانتها للحادثة، بالقول: “نُدين بشدة عملية القتل الشنيعة صباح يوم الجمعة، التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة” داعيةً السلطات الليبية إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومقاضاة مُرتكبيها.