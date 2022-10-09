السفارة الأمريكية تدين واقعة حرق 15 جثة في صبراتة

أخبار ليبيا 24

دانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، واقعة حرق 15 جثة لمهاجرين وطالبي لجوء في صبراتة.

ودعت السفارة في تدوينة لها عبر تويتر، السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم الذي وصفته بالمروع، مشددةً على محاكمة المجرمين المتورطين، كما دعت السفارة في تدوينها إلى ضرورة تكثيف الجهود؛ لمكافحة الإتجار بالبشر.

من جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق اليوم، السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفافن مؤكدةً على ضرورة تقديم جميع الجناة المتورطين في الواقعة إلى العدالة.ِ

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة، يوم الجمعة الماضية، انتشالها 15 جثة متفحمة كانت على متن قارب؛ وذلك بعد ورود بلاغ إليها بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة.