وزير المواصلات بحكومة الوحدة يتفقد سير العمل بميناء الخمس البحري

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الشهوبي رفقة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، سير العمل بميناء الخمس البحري..

وأفادت إدارة ميناء الخمس ، في بيان لها عبر منصتها الرسمية بموقع فيسبوك ، أن الطرفان بحثا مع عميد بلدية الخمس ومدير عام ميناء الخمس، خلال اجتماع موسع قُبيل الجولة؛ آليات استكمال المشاريع المتوقفة في الميناء، والإعتناء بالبنية التحتية، إضافة إلى الإطلاع على مشروع إنشاء ساحة نموذجية للحاويات.

كما وجه الشهوبي ، الى ضرورة موافاته بكشف بالسفن المحجوزة والغوارق للتنسيق مع عناية المستشار النائب العام والمجلس الاعلى للقضاء لضرورة انهاء قضاياها والتصرف فيها للاستفادة من الارصفة وبقية البنية التحتية للميناء..

وخلُص الاجتماع حول إنشاء مبنى إداري يجمع جميع الجهات الأمنية والضبطية والرقابية، وتنفيذ مضلات لساحات التفتيش الجمركي، وإنشاء مخزن فرز وحجز الحاويات المشتركة،.