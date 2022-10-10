السفارة الأمريكية تعلق على حادثة المهاجرين وطالبي اللجوء في صبراتة

عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا مساء أمس الأحد، عن إدانتها الشديدة للأنباء الواردة عن مقتل 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة.

ودعت السفارة في تعليق لها على تويتر “السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين المتورطين، كذلك تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد”.

وكانت البعثة الأممية قد ذكرت في وقت سابق، أن الأنباء الواردة تشير إلى أن الحادث نتج عن اشتباكات مسلحة بين “متاجرين بالبشر”، داعية إلى إجراء تحقيق جدي فيما حصل.

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