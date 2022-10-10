«الرقابة الإدارية» تطلع وزارة التعليم على ملاحظاتها بشأن الامتحانات وتأخر النتائج

استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي مع وزير التربية والتعليم ملاحظات الهيئة المسجلة على امتحانات إتمام شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وتأخر عرض النتائج النهائية لها وأسبابها، والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية.

حضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة، الأحد، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ومدير المركز الوطني للامتحانات المكلف، ومراقبي التعليم ببلديات (طرابلس المركز، حي الأندلس، أبي سليم، سوق الجمعة، عين زارة)، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول إلزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح عملية سير الامتحانات، وعرض النتائج في مواعيدها المحددة، والأخذ بتوجيهات الهيئة بخصوص ذلك، لتفادي الوقوع في مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.