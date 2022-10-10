الشركسي: “الدبيبة” خرق خارطة الطريق مرَّتين… وتركيا تستغلّ هشاشة الأوضاع

الوطن / رصد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، وجود خروقات كبيرة لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

واتّهم الشركسي الدبيبة، في مقطع مصوّر على فيسبوك تابعته “الوطن”، بانتهاك خارطة الطريق من أجل تحقيق المصالح الشخصية على حساب ليبيا والليبيين، معتبراً أن تركيا تستغل هشاسة الأوضاع لتحقيق مصالحها.

وقال الشركسي، إن الدبيبة خرق خارطة الطريق مرّتين، تمثّلت الأولى في ترشّحه للانتخابات وتسبّبه بإفشال العملية الانتخابية، فيما تمثّلت الثانية في توقيعه لمذكرة التفاهم مع تركيا مؤخراً، في ظل افتقاد حكومته للشرعية.