وزير المواصلات يتفقد سير العمل بميناء الخمس البحري

أخبار ليبيا 24

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي رفقة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، سير العمل بميناء الخمس البحري.

إدارة ميناء الخمس أفادت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الطرفان بحثا مع عميد بلدية الخمس ومدير عام ميناء الخمس، خلال اجتماع موسع قُبيل الجولة؛ آليات استكمال المشاريع المتوقفة في الميناء، والإعتناء بالبنية التحتية، إضافة إلى الإطلاع على مشروع إنشاء ساحة نموذجية للحاويات.

وخلُص الاجتماع حول إنشاء مبنى إداري يجمع جميع الجهات الأمنية والضبطية والرقابية، وتنفيذ مضلات لساحات التفتيش الجمركي، وإنشاء مخزن فرز وحجز الحاويات المشتركة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حصر السفن المحجوزة والغارقة وذلك للتنسيق مع مستشار النائب العام لإنهاء كافة القضايا المتعلقة بها.