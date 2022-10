ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار.

اللقاء الذي تم بديوان المجلس الرئاسي بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية.

