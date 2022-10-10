الصول: تفعيل الدستور هو الحل الوحيد للأزمة الليبية

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن الأوضاع في ليبيا لا يمكن أن تستقر في ظل وجود حكومة “الدبيبة” التي لن تسير بالبلاد نحو الانتخابات.

وأكّد الصول في تصريحات صحفية، تأييده للأصوات المنادية بتفعيل دستور 51، مبديا معارضته لاجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة عن إقليم برقة فقط للمطالبة بتفعيل دستور 51؛ لأن الدستور يشمل جميع الليبيين، وفق قوله.

وتابع أن “تفعيل الدستور هو الحل الوحيد لحل الأزمة الليبية، ويجب أن يكون دستورا يوافق عليه جميع الليبيين لضمان استقرار الدولة وانضباطها”.