مؤسسة النفط : إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و205 آلاف برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و 205 آلاف برميل.

وأفادت المؤسسة في بيانات حديثة لها، نشرتها عبر منصتها الرسمية، أن إنتاج المكثفات سجل حوالي 50 ألف برميل يوميًا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما سجل إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 48 مليون قدم مكعب خلال ذات المُدة.

ومع نهاية شهر سبتمبر أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام سجل معدلات مرتفعة عند مليون و161 ألف برميل, مشيرةً إلى أن إنتاج المكثفات بلغ مستويات 48 ألف برميل.

وفي سياق ذي صلة، صدّرت ليبيا في وقت سابق من شهر سبتمبر، حوالي مليون برميل نفط من خليط خامي مسلة والسرير إلى دولة سنغافورة، وذلك ميناء الحريقة النفطي بطبرق.