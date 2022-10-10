مصادر: المنفي يزور الجزائر الثلاثاء المقبل

قال مصدر لـ«الساعة24» إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يزور الجزائر، الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر، أن محمد المنفي يلتقي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وعددا من المسؤولين الجزائريين، لبحث العلاقات الثنائية والتشاور قبل القمة العربية المقبلة.

وكان المنفي، شارك أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر الشهر الماضي، وركزت مناقشاته على ملف الانتخابات وطرح أفكار جديدة حولها، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، وقتها، فإن المنفي ركز على المسار الاقتصادي وخطوات المجلس وتدابيره في هذا الملف لإنجاح أي عملية سياسية قادمة.