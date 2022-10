شركة سرت للنفط والغاز تعلن تحقيق نتائج باهرة في مجال المسح السيـزمي بحوضي غدامس وسرت

ليبيا – أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تحقيق نتائج باهرة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت، رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحراء.

محمد فنتري رئيس مجلس الإدارة وفي رسالــة وجهها إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفـط، أعلن الانتهاء من تنفيذ مشـاريع مهمة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمساحة إجماليـة تقدر بـ 3560 كيلومترًا مربعًا، في كل من: (الامتيازين م ن 216أ ، م ن 216 ب بحوض غدامس بمساحة تقدر بـ 2873 كم2، الامتيازين 16 ، 17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ 687 كم2 ).

وأشارت الشركة عبر مكتبها الإعلامي إلى أن النتائج التي تحققت من خلال هذه المسوحات عكست جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصـورة يومية على البيانات السيزمية والدقة في إعداد مجال العمل لتنفيذ هذه المشاريع من قبل العناصر الوطنية المتميزة بإدارة الاستكشاف بالشركة، والحرفية العالية التي تميزت بها الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي التي نفذت المشروع.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة في رسالتـه أن إنجاز هذا العمل المتميز كان ثمرة الدعم الكبير من المؤسسة الوطنية للنفط ومجالس الإدارة المتعاقبة بالشركة، مثنيًا على الجهود المبذولة من المختصين الوطنيين في الإشراف والمتابعة الميدانية للعمل، والمهنية العالية للشركة المنفذة.

وأشاد فنتـري بالدور الذي اضطلعت به الفرق الأمنية التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعمال والمعدات ومخيمات الفرقتين العاملتين بهذه المشاريع.

ونوّه فنتري في رسالته إلى أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع الهامة في هذا الوقت -وبنجاح منقطع النظير- سيشجع باقي شركات القطاع على تنفيذ مشاريع مماثلة بالامتيازات التابعة لها بهدف استكشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في ليبيا.

