بدء امتحانات شهادتي التعليم العادي والمتقدم لمدارس التعليم الأجنبي

الوطن / متابعات

انطلقت الأحد، في مدرسة طارق بن زياد التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس، الامتحانات المحلية لشهادتي التعليم العادي والمتقدم لطلبة مدارس التعليم الأجنبي التي يشرف عليها المركز الوطني للامتحانات.

وقال المركز الوطني للامتحانات، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن عدد المتقدّمين لهذه الامتحانات بلف نحو 150طالباً وطالبة موزّعين على 10 قاعات إمتحانية، مضيفًا أن

الأسئلة جاءت موافقة للمعايير والضوابط المحددة من اللجنة.