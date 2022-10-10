الشركسي: الدبيبة يواصل خرقه لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

قال عضو ملتقى الحوار السياسي ” أحمد الشركسي ” أن: رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” يواصل خرقه لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب ليبيا وشعبها. .

كما أضاف خلال فيديو له تم نشره على صفحته بفيسبوك أن ، الدبيبة خرق خارطة الطريق في المرة الأولى بترشحه للانتخابات وترتب عليه فشل العملية برمتها وتسبب في العودة للنزاع على الشرعية وانقسام البلد لجزئين. .

مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة، خرق خارطة الطريق مرة ثانية بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا، رغم أن حكومته تفتقد الشرعية ولا تحظى بتأييد كل الشعب الليبي..

مؤكدا أن ، تصرف الدبيبة تسبب في صراع إقليمي لن تستطيع فيه ليبيا اللجوء للقضاء الدولي أو مجلس الأمن.

كما أشار إلى أن تركيا تستغل هشاشة الوضع في ليبيا لتحقيق مصالحها.