غيث: في حال لم يستجب مركزي طرابلس لتعديل سعر الصرف فسنتخذ إجراءات لتعميم العمل بالسعر الجديد

ليبيا – أكد عضو مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي مراجع غيث عدم وجود اجتماع للجنة القانونية بمصرف ليبيا المركزي سواء في الشرق أو في الغرب.

غيث وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضح أن تعديل سعر الصرف سيسري من 16 أكتوبر الجاري حسب نص القرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي.

ونوه غيث إلى أنه في حال لم يستجب مركزي طرابلس لتعديل سعر الصرف، فستتخذ عدة إجراءات من شأنها تعميم العمل بالسعر الجديد.

غيث دعا المعترضين على القرار اللجوء للقضاء الليبي،مؤكدًا أن المعترضين لن يجدوا مستندا يتكؤا عليه في رفض تعديل السعر، لأن القرار جاء موافقا للقوانين المعمول بها.

