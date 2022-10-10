تقرير إيطالي: مذكرة التفاهم بين الدبيبة وتركيا أثارت غضب الاتحاد الأوروربي

الوطن|رصد

قال تقرير نشرته مجلة “تيمبي الإيطالية، إنّ توقيع أنقرة مذكرة تفاهم مع حكومة طرابلس الممثلة بالدبيبة لاستغلال موارد الطاقة في مياه البحر الأبيض المتوسط التي تطالب بها دول أخرى أثار غضب الاتحاد الأوروبي.

ووضّح التقرير أنّ أردوغان قد أرسل وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والطاقة إلى طرابلس؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الحكومة منتهية الصلاحية لاستغلال موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، في تلك المياه التي تقول اليونان ومصر وقبرص أنها جزء من مناطقها الاقتصادية الخالصة، مشيرًا إلى أنّ المذكرة تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى.

وتابع التقرير أنّ موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المذكرة قد أعلنه بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير. معبرًا أنّ المذكرة تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تحترم قانون البحار (مجموعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه الإقليمية وغير الإقليمية)، ولا يمكن أن تسفر عن أي تبعات قانونية على الدول الأخرى.