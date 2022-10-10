شباب أوجلة يلوّحون بالتصعيد ضد المؤسسة الوطنية للنفط

الوطن / رصد

استنكر شباب اوجلة من خريجي المؤهلات العلمية والتخصصات النفطية، ما وصفوه بُ”إقصاء” المؤسسة الوطنية لهم.

واعتبر شباب اوجلة، أن ما تفعله المؤسسة الوطنية بأبناء المدينة يعد فعلا متعمدا، مضيفاً:” اد نرى كل يوم قرارات تعينات جديدة وحرمان مدينه اوجلة دون غيرها من المناطق”.

واستردف: “حیت إنه في فترة الاحداث تم الاعتداء علي الحقول النفطية في أماكن اخرى , وتم تجريدها من معداتها حيث انه أصبحت خارج الخدمة الي هذا الوقت وفي المقابل الحقول المجاورة لأوجله . تم حمايتها من قبل الشباب الدين يطالبون بحقوقهم البسيطة وهي تعينات والي هذه اللحظة لم نريد من يعير أي اهتمام لهذا المطلب الشرعي”.

وتابع: “نحن نقف اليوم أمام حقل الزويتينة، 103 صمام الأمان وحلقه الوصل وربط للميناء من حقل ابو الطفل وحقل الفارغ و102d التابع لشركه الخليج وكدلك شركه السرير تمر عبر هذا الحقل الحيوي”.

ومنح شباب اوجلة المؤسسة الوطنية للنفط الفرصة الأخيرة، للاستجابة لمطالبهم، ملوّحين بالتصعيد عبر القيام بإغلاق الخقول النفطية.