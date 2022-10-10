مدير منفذ غات البري: المنفذ مستعد للبدء في استقبال المسافرين من وإلى ليبيا والجزائر

قال مدير عام منفذ غات البري “إيسين” التواتي أحمدون ، إنه لم يتبقّ سوى لقاء المستوى الأعلى من الجانبيْن الليبي والجزائري الذي يأمل أن يتمّ نهاية الأسبوع.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ، أضاف فيها ، أنه ومن خلال كلمة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في حفل إحياء الذكرى 65 لمعركة إيسين، إذْ أكد عزم وفد حكومي مكوّن من الرئاسي ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة الجمارك زيارة الجزائر لتحديد موعد استئناف العمل بمنفذيْ الدّبداب وإيسين.

كما أكّد التواتي أنّ وزارة المواصلات بدأت بتوفير جهاز إلكتروني للكشف عن الأمتعة عبر مركز إعادة تشغيل المنافذ، وأنهم سيستلمونه خلال الساعات المقبلة، وأنهم في طور الانتهاء من بعض التجهيزات الأخرى لاستناف العمل بالمنفذ.

وكشف التواتي عن تقديم مذكّرة لوزير المواصلات متعلّقة بصيانة وإنشاء طريق ما بين المنفذ الليبـي والأراضي الجزائرية، مؤكداً إصدار قرار للسماح للشركات الراغبة بتنفيذ المشروع تقديم للمناقصة لتنفيذ الطريق الذي تقدّر مسافتها بـ 18 كيلو مترا.

وأشار إلى أنه تمّ استحداث مركز للشرطة بالمنفذ وتعيين مدير له، وأنّ الأجهزة الأمنية استأنفت عملها الفعلي داخل المنفذ من الجانب الليبـي، بينها عناصر الجمارك التي وصلت آلياتهم إلى المعبر اليوم، ويكون بذلك المنفذ من الجانب الليبـي مستعدا في أي وقت للبدء في استقبال المسافرين من وإلى ليبيـا والجزائر. .