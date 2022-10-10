رئيس ديوان المحاسبة: تحدّثنا عن الفساد لأننا نرغب في الإصلاح

الوطن / رصد

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن شراء الهواتف ليس ممنوعا بالقانون، ولكن الديوان قام برصد تجاوزات بمنح بعض الموظفين لأكثر من هاتف.

وأكد شكشك في تصريحات صحفية، أن ديوان المحاسبة قام بمخاطبة الجهات الرسمية بجميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قبل إصداره.

وشدّد على أن المؤسسات الاقتصادية ذات الذمة المالية المستقلة، أصبحت ملاذا للكسب غير المشروع، داعيًا إلى ضرورة تحديد آلية للمنح والمزايا في القانون.

وأضاف شكشك: “تحدثنا عن الفساد لأننا نرغب في الإصلاح، وردود مصرف ليبيا المركزي على تقريرنا مكررة وتحدث كل عام… تقريرنا حتى الآن كل ملاحظاته صحيحة، وخلافنا متكرّر كل عام مع المصرف المركزي”.

وتابع أن “مراجعة القوائم المالية الخاصة بالمصرف المركزي تعاني من مشكلات عدم اكتمال البيانات ووضع قيود على المراجعين.. ولم نراجع الحساب الختامي لمصرف ليبيا المركزي”.