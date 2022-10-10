اليوم… وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2022

تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022-2021 .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها انها ستقوم اليوم بالاعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الدور الاول للعام الدراسي 2022-2021.

واكدت الوزارة انها ستقيم مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الساعة 10 في ديوان الوزارة بمنطقة الهاني، لإعلان مراسم اعتماد نتائج شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوية بجميع اقسامها العلمي و الادبي و الديني للعام الدراسي 2022 – 2021 م .

وستنشر الوزارة رابط نتيجة الشهادة الثانوية لاحقاً عقب الاعلان عن النتائج .

يمكنكم الحصول على رابط النتيجة من الرابط التالي: