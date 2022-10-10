الصول: لن يستقر حال الدولة في ظل وجود حكومة الدبيبة

قال عضو مجلس النواب علي الصول ، أنه لن يستقر حال الدولة في ظل وجود حكومة الدبيبة التي لن تسير بها إلى الانتخابات .

جاء ذلك في تصريحات صحفية له ، تعليقا على اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن إقليم برقة، المزمع عقده الثلاثاء المقبل في البيضاء، للمطالبة بالعودة لدستور الـ51..

وأضاف الصول قائلا: إذا كان خبر اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة عن إقليم برقة للمطالبة بتفعيل دستور 51 صحيحًا، فأنا أعارضه لأن الدستور يشمل ليبيا كاملة فيجب أن يشمل الاجتماع جميع الأعضاء ويتناقشوا فيه جميعا.

كما أشار إلى أن ، تفعيل الدستور هو الحل الوحيد لحل الأزمة الليبية، ويجب أن يكون دستورا يوافق عليه جميع الليبيين لضمان استقرار الدولة وانضباطها.

مؤكدا أنه ، لن يستقر حال الدولة في ظل وجود حكومة الدبيبة التي لن تسير بها إلى الانتخابات .