«الأمين»: «مقتل 15 مهاجرًا» في صبراتة يتحدث عن غياب القانون والنظام في ليبيا

اعتبر المرشح الرئاسي فضيل الأمين، أن مقتل 15 مهاجراً وطالب لجوء في صبراتة، إشارة إلى خطر تهريب المجرمين الذين يستفيدون من الاتجار بالبشر.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” المشهد المروع لضحايا قارب اللاجئين يتحدث عن خطر تهريب المجرمين الذين يستفيدون من الاتجار بالبشر، وعدم الاستقرار الذي لا يمكن الدفاع عنه”.

وتابع:” أن المشهد المروع يتحدث أيضا عن غياب القانون والنظام في ليبيا”.

واستطرد الأمين:” حان الوقت لإنهاء الانقسام وإعلان حكومة واحدة معترف بها توحد ليبيا”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في وقت سابق، عبر حسابها على “تويتر”:” نُدين بشدة عملية القتل الشنيعة صباح يوم الجمعة، التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة، وتم العثور على 11 جثة متفحمة داخل القارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج”.

وأضافت البعثة:” فيما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وأكدت أن هذا الهجوم هو تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة.