اليسير: ما يهم الدبيبة وأعوانه سرقة الأموال

الوطن / رصد

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المنعم اليسير، إنه “لن ينقذ ليبيا إلا الليبيين، والشارع قادر على التغيير”.

وأضاف اليسير، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الميليشيات فرضت بالقوة واقعا قبلت به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وكشف اليسير أن عددا من سفرا الدول الغربية أبلغوه أنهم سيدعمون الشارع الليبي في حال خرج للمطالبة بتفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية من البلاد.

وأكد أن الساسة يتجاوبون مع قوة الشارع، وعندما يتحرك الشعب يشعر القادة بالخوف وينفذون المطالب، لافتا إلى أن عبدالحميد الدبيبة وأعوانه لا يعون عواقب توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا وما يهمهم هو سرقة الأموال.