الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق سريع لتقديم الجناة في كارثة صبراتة

طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، أمس الأحد، بإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة المتسببين في كارثة صبراتة إلى العدالة.

وغرد ساباديل على منصته بموقع تويتر قائلا: “ندين بشدة ما يبدو أنه قتل شنيع لأكثر من 15 مهاجرا في صبراتة يوم الجمعة الماضي. كما نشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية في الأرواح البشرية.”.

مضيفا في تدوينته، أنهم مهتمون بالضحايا وعائلاتهم، وأنهم ينضمون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في “الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.”.

كما شدد على أنه “يجب أن نستمر في محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.