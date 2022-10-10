حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 10 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون غائمة غدا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و33 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.