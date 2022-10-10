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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد ،بينما تشهد ارتفاع طفيف على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، وتكون غائمة يوم الغد على أغلب المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30- 33)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء:السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:40)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:07)

قد تكون صورة ‏نص‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الليبية الجوية التنبوا الموافق الغد طقس الحرارة الحرارة التنبوات غاتم 32 الحرارة 23 23 المدينة قليلة إلى صافية السما 32 33 33 33 22 کی قلبل صافية + ى زواره 20 19 22 22 الزاوية 1 صافبة 22 33 33 31 قليلة 20 31 الزنتان 1 1 21 21 32 18 33 27 لی 1 25 لسحب 16 21 23 20 21 31 صافية السماء 21 1 35 31 1 ی 20 السماء صافية صافية السماء ال 22 11 21 18 30 29 السماء 30 30 29 3/3 20 18 الكفرة /11/3102م‏'‏

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