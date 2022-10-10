مصر واليونان للعب «دوري محوري» في أمن الطاقة إقليمياً

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال مباحثات جمعتهما في القاهرة (الأحد) «عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بينهما حيال جميع القضايا والملفات ذات الاهتمام».

ونوه شكري خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه مع ديندياس، بأن «العلاقات باتت (استراتيجية)، وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة».

وفي إشارة لافتة، قال شكري إنه بحث مع نظيره اليوناني، «استمرار العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها الطاقة والطاقة المتجددة على ضوء اهتمام القاهرة وأثينا بلعب (دور محوري) وأن يكونا نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة اتصالاً بأمن الطاقة في محيطنا الإقليمي».

ورحب شكري بنظيره اليوناني خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً، مشيراً إلى أن «المباحثات المثمرة تركزت على مجمل أوجه العلاقات بين القاهرة وأثينا، وتعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا».

كما ذكر الوزير المصري، أن بلاده واليونان وقعتا قبل عامين اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو «اتفاق جوهري» وتلتزم القاهرة بما يحققه لها من مصالح، مذكراً بأن هذا «الاتفاق أبرم وفقاً لقواعد القانون الدولي»، في «رد ضمني ودون تسمية على تشكيك أطلقته تركيا بعد التوقيع».

وأشار شكري إلى أن الجانبين «أكدا خلال الاجتماع التزامهما بالاتفاق الذي يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على بلدينا، ويسهم في خلق أجواء تعاون إيجابية في شرق المتوسط، منوهاً بأن مصر هي الجسر بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي».

بدوره، أكد وزير خارجية اليونان أن «هناك صداقات بين مصر واليونان، وأن مصر ليست شريكاً استراتيجياً فقط، ولكن أكثر من ذلك»، معبراً عن «تقديره للدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على مستوى السياق الثنائي أو الاتحاد الأوروبي، وداخل جامعة الدول العربية وغيرها من المجموعات الدولية». وقال إن «كلا البلدين يتفقان على أن هناك أهدافاً استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط».