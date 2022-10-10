مجلس الدولة يعتمد عدد من النقاط في القاعدة الدستورية توافق عليها مع مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

قال، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن المجلس اعتمد عدد من النقاط في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الأحد مع منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزيدون زانينقا.

وكان مجلس الدولة قد توافق على عدة نقاط مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية للانتخابات ضمن المبادرة الأممية لحل الأزمة في ليبيا.

وقال مجلس الدولة، إن اللقاء بين بوشاح وزانينقا “تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أطلع النائب على المواد التي تم التصويت عليها من قبل المجلس واعتمادها، كما تطرق اللقاء إلى سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين المجلسين”.

في 13 أبريل الماضي، عقدت في القاهرة الجولة الأولى من مباحثات لجنة المسار الدستوري المشتركة للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال.

واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المباحثات في 20 يونيو الماضي، دون التوصل إلى توافق كامل على القاعدة الدستورية.