ليبيا الان

خلال لقائه ممثلي الأحزاب السياسية.. الشنطي: لابد من مساهمة الجميع في بناء الدولة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” صباح الأحد عددا من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بالدولة المتمثلة في حزب ( الجبهة الوطنية، تكنوقراط، ليبيا النماء، تيار يا بلادي، التغيير، العدالة والبناء).
وبحسب منشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك ، أكّد  رئيس الهيئة خلال اللقاء على ضرورة مساهمة الجميع في بناء الدولة،
وموضحا اختصاصات وأهداف الهيئة في تحقيق رقابة فعّالة على الجهاز التنفيذي، وضمان استقرار سير النظام العام بها، وتقديم أفضل الخِدمات للمواطنين،
كما قدّم الحاضرون رؤيتهم حول ملف الانتخابات والأحزاب في الخارطة السياسية للبلاد، والتطرق لعديدِ الجوانب المهمّة في الدولة. بحسب بيان الهيئة.
الوسوم

الشنطي سليمان الشنطي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك