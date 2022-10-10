السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو الليبيين للحذر بعد تعرض عدة مدن للقصف

أخبار ليبيا 24

طالبت السفارة الليبية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، الليبيين المقيمين في عدة مدن من بينها العاصمة كييف بأخذ الحيطة والحذر، نتيجة الانفجارات التي هزت مدنا أوكرانية صباح اليوم.

وذكرت السفارة، في منشور على “فيسبوك” إن “قصفا صاروخيا كثيفا ضرب صباح اليوم العاصمة كييف، ومدينة لفيف، وبولتافا والدنيبرو، ومدن أخرى”.

وقالت السفارة، إن “على أبنائنا المقيمين والطلبة في هذه المدن أخذ الحيطة والحذر، والتواصل معنا في أي ظرف”.

سقوط قتلى

من جهتها قالت الشرطة الأوكرانية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان على صفحتها على فيسبوك “معظم الضربات كانت في وسط العاصمة.” وأضافت “في الوقت الحاضر من المعروف إن 12 أصيبوا وقتل خمسة أشخاص”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيزي، عن سقوط ضحايا في التفجيرات التي هزت مدن أوكرانية ويناشد شعبه بالبقاء في الملاجئ.

ووقعت الضربات الأخيرة على كييف في 26 يونيو. وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من انفجار ضخم ألحق أضرارًا بالجسر الذي يربط روسيا بمنطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها، وهي طريق إمداد رئيسي لقوات موسكو في جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على وسائل التواصل الاجتماعي “عدة انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة”.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن خدمات القطارات في كييف وجميع محطات مترو الأنفاق توقفت وتستخدم حاليا كملاجئ.