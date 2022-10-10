النائب علي أبوزريبة: هنيئاً لورشفانة برجل في حجم معمر الضاوي

أشاد النائب الدكتور علي أبو زريبة، عضو مجلس النواب، بمواقف معمر الضاوي، وقال “هنيئًا لورشفانة بأنها أنجبت رجل بحجم الوطن”.

كتب قائلًا على فيسبوك: “في لحظات يقف الانسان مع نفسه في وقت الشدائد لكي ينظر من حوله ليرى ان بالمآزق ينكشف لؤم الطباع، وفي الفتن تنكشف أصالة الآراء، وفي الحكم ينكشف زيف الأخلاق، وفي المال تنكشف دعوى الورع، وفي الجاه ينكشف كرم الأصل، وفي الشدة ينكشف صدق الأخوة”.

وتابع: “فكم عاشرنا من بشر فمنهم من هانت عليه العشرة ولم يصونو العهد والميثاق ومنهم من سقط مع أول نسمة هواء عابرة ولم يبقى في القمة إلا ما ندر فالرجال معادن ولا تعرف الرجال إلا في المحن والأوقات العصيبة”.

وواصل قائلًا: “فمن هذا المنبر أتوجه إلى الأخ الذي لم تلده أمي ورفيق دربي رجل المواقف والمهمات الصعبة وصاحب العهد والميثاق (معمر الضاوي) بأجمل التحايا والتقدير والاحترام فمهما قلت وكتبت لن أستوفيه حقه”.