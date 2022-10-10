السفارة الليبية توجه نداء “تحذير” لليبيين في أوكرانيا بعد تعرض عدة مدن للقصف

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وجهت السفارة الليبية في العاصمة الأوكراني كييف، اليوم الإثنين، نداءً عاجلا لليبيين المقيمين بعدة مدن بأخذ الحيطة والحذر بعد الهجمات الصاروخية صباح اليوم.

وقالت السفارة، في منشور على “فيسبوك” إن عدة من مدن تعرضت لقصف صاروخي كثيف صباح اليوم، في كل من العاصمة كييف، ومدينة لفيف، وبولتافا والدنيبرو، ومدن أخرى.

وطالبت الليبيين المقيمين في هذه المدن بأخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها في أي ظرف.

وسقط نحو خمسة قتلى و12 جريحا جراء القصف الذي تعرضت له العاصمة كييف، وفق بيان للشرطة الأوكرانية.

وقالت الشركة: ” خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الإثنين”.

وأضافت، “معظم الضربات كانت في وسط العاصمة.”.. “في الوقت الحاضر من المعروف إن 12 أصيبوا وقتل خمسة أشخاص”.