200 شخص يوجهون نداء استغاثة من قاربهم قرب شاطئ العجيلات

الوطن|رصد

نشر حساب Alarm Phone على تويتر المخصص لشؤون المهاجرين في البحر المتوسط أن حوالي 200 شخص وجهوا نداءات استغاثة كونهم معرضين للخطر على شاطئ العجيلات بالقرب من ليبيا.

وقال الحساب إن الركاب كانوا بزورق جانح على مقربة من الشاطئ، وإنّ الركاب “أفادوا أن البعض سقط في البحر وغرق”، وجاء في تغريدة الحساب: “لقد فقدنا الاتصال منذ عدة ساعات، وتم تنبيه السلطات – هناك بأنهم حاجة إلى عملية إنقاذ الآن”.

ولفت الحساب إلى أن بعض الأشخاص الموجودين على متن الزورق أكدوا وجود امرأة في حالة مخاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ غير وشيكة على الرغم من إبلاغ السلطات منذ 5 ساعات.

هذا وقامت طائرة وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية أيضًا بالتحليق فوق المنطقة.