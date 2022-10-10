خمسة قتلى و12 جريحا في قصف صاروخي روسي على كييف

أخبار ليبيا 24

قالت الشرطة الأوكرانية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان على صفحتها على فيسبوك “معظم الضربات كانت في وسط العاصمة.” واضاف “في الوقت الحاضر من المعروف إن 12 أصيبوا وقتل خمسة أشخاص”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيزي، عن سقوط ضحايا في التفجيرات التي هزت مدن أوكرانية ويناشد شعبه بالبقاء في الملاجئ.

This is Kyiv today. Video was published by the President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/K49uGtZR8S — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) October 10, 2022

ووقعت الضربات الأخيرة على كييف في 26 يونيو. وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من انفجار ضخم ألحق أضرارًا بالجسر الذي يربط روسيا بمنطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها، وهي طريق إمداد رئيسي لقوات موسكو في جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على وسائل التواصل الاجتماعي “عدة انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة”.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن خدمات القطارات في كييف وجميع محطات مترو الأنفاق توقفت وتستخدم حاليا كملاجئ.