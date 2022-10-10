القبّي: قطع العلاقات أصبح واجباً وطنياً ضد الأطماع الاستعمارية المصرية

زعم جلال القبي الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، أن قطع العلاقات أصبح أمراً وواجباً وطنياً ضد الأطماع الاستعمارية المصرية، بحسب تعبيره.

وقال القبي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حكومة الوحدة مطالبة بالرد الفوري على التدخلات المصرية السافرة بحق ليبيا”، وفقا لوصفه.

وأضاف “على الخارجية استدعاء القائم بالأعمال المصري وإمهاله 24 ساعة للمغادرة وأنه غير مرحب به في بلادنا”، على حد قوله.

وتابع “قطع العلاقات وإيقاف الرحلات وتجميد التبادل التجاري أصبح أمرا وواجبا وطنيا ضد الأطماع المصرية ونظرتها الاستعمارية”، بحسب زعمه.