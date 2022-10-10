رئيس الحكومة الليبية يلتقي السفيرة البريطانية لدى ليبيا

تونس 10 أكتوبر 2022 (وال) – التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” ووزير خارجيته ” حافظ قدور ” بتونس العاصمة، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال ” .

وقال السفيرة ” كارولين هورندال ” في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر ( من الجيد رؤية ” فتحي باشانا ” وزميله قدور يوم أمس، لمناقشة كيف يمكن للمملكة المتحدة المساعدة في دعم ليبيا للعودة إلى الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة وشاملة). (وال _ تونس)

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