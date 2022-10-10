الحاجي: هناك مخطط بين أردوغان والدبيبة

الوطن|رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي، إسلام الحاجي، إن مذكرة التفاهم بين حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية وتركيا، تمهد لعمليات اقتصادية أخرى بين أردوغان والدبيبة.

وأضاف الحاجي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه وبحسب بنود الاتفاق السياسي فإن مذكرة التفاهم ترقى إلى مستوى اتفاقية ويجب اعتمادها من البرلمان لتصبح واجبة التطبيق.

وأشار الحاجي إلى أن حكومة الدبيبة وقعت مع تركيا مجموعة مذكرات تفاهم تشمل النفط والغاز والبنية التحتية والإعلام والتعاون الخارجي، وهي غير قانونية ما لم يعتمدها مجلس النواب.