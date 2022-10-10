حراك غضب مدينة أوجلة يُهددون بإغلاق حقول النفط

هدد حراك غضب مدينة أوجلة، يُهددون في بيان لهم، بإغلاق حقول النفط، حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وأكد الشباب المشاركين في البيان، أنهم حاصلين على مؤهلات عليا ونفطية منذ سنوات عديدة، مستنكرين إقصاء وتهميش المؤسسة الوطنية للنفط، المُتعمد لنا.

وإمهل الشباب المؤسسة ووزارة النفط الفرصة الأخيرة في النظر بمطالبهم والتصعيد والدخول في إغلاقات النفط، قائلين: “نرى كل يوم قرار للمؤسسة بتعيينات جديدة، وحرمان مدينة أوجلة دون غيرها من المناطق، ولا نسمع منهم إلا وعود زائفة”.

وتابع البيان: في وقت تفجر الأحداث تم الاعتداء على الحقول النفطية في أماكن أخرى وتجريدها من معداتها وأصبحت خارج الخدمة حتى وقتنا هذا، وفي المقابل الحقول المجاورة لأوجلة تم حمايتها من قبل الشباب الذين يطالبون بأبسط حقوقهم.

واستكمل البيان: حتى هذه اللحظة لم نر من يعير أي اهتمام لهذا المطلب الشرعي، ونقف اليوم أمام حقل الزويتينة 103، صمام الأمان والرابط بين الميناء من حقل أبو الطفل والفارغ، ونعطيكم الفرصة الأخيرة.