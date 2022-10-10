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جمعة القماطي: الشنطي أكدّ دعم الرقابة الإدارية لدورنا في ليبيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، شدد على دعم الرقابة الإدارية لدورهم في ليبيا، على حد قوله.

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لقاء ممتاز اليوم لممثلي مجموعة أحزاب سياسية في «شبكة تواصل أحزاب ليبية» مع سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الادارية في مقر الهيئة بطرابلس”.

وأضاف “أوضح لنا الشنطي دور الهيئة الرقابية وعلاقتها بمختلف مؤسسات الدولة وأكد دعم الهيئة لتفعيل قانون الأحزاب ودور الأحزاب في ليبيا”، بحسب تعبيره.

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الأحزاب الرقابة الإدارية الشنطي القماطي حزب التغيير

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صحيفة الساعة 24

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