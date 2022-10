ليبيا – أدانت السفارة الأمريكية بشدة ما ورد من أنباء عن مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء في صبراتة.

السفارة الأمريكية دعت في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين المتورطين، وتكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد.

