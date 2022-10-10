وزارة التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 59,56 بالمئة

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اعتمدت، وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، اليوم الإثنين، نتائج امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 59,56 %.
وتلا المقريف، خلال مراسم الإعلان واعتماد نتائج الامتحانات، نسب النجاح بالامتحانات.
وقال المقريف، إن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 64,73% وفي القسم الأدبي بلغت 40,30% بينما بلغت في القسم الديني 34,48%.
وذكر المقريف، أن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ 112,669 طالب وطالبة، بينهم 88,950 بالقسم العلمي و23,255 بالقسم الأدبي، إضافة إلى 464 طالب وطالبة بالقسم الديني.
موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2022
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