وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2022 – رابط

10 أُكْتُوبر 2022م – اِعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” ومُدير المركز الوطني للامتحانات المُكلَّف الأستاذ “محمود الفالي” صباح اليوم الاثنين نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لـ 112 ألفاً و 669 طالباً وطالبة، للعام الدِّراسي 2021 – 2022م بنسبة نجاح عامة بلغت 59.56%

وسجّلت نسبة النّجاح في القسم العلمي بواقع 64.73%، و40.30% للقسم الأدبي و 34.48 % للتعليم الديني.

وهنّأ وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، الطلاب الناجحين، معرباً عن تَمنِّياته بالتوفيق فِي الدور الثاني لمَنْ لم يُحالفه النجاح في الدور الأول، مُتقدماً بشكره لشركاء الوزارَة لما بذلوه من جُهود مُضنية، والمُتمثِّلين في شركة المدار الجديد التي تولّت تَوزيع الشفرات الهاتفية عَلى الطلاب المُتقدِّمين للامتحانات، ووزارَة الداخلية في تأمين سير الاِمتحانات، ووسائِل الإعلام المُختلفة.

وأكَّد الوزير على أنه تمّ الأخذ بجميع المُلاحظات الواردة من اللجان المشكلة بجمع المُلاحظات عن الأسئلة ومنح الدرجة الكاملة عن كل سؤال خاطئ أو خارج المنهج للطالب.

بِدوره، قدم مدير عام المركز الوطني للامتحانات المُكلَّف الأستاذ “محمود الفالي” الشكر للجان المُراقبة التي أشرفت على سير الامتحانات، وإلى كافة المُعلِّمين وأولياء الأمور.

وشَهدت مراسِم إعلان النتيجة حُضور مُديري عدد من المصالح والمراكز و الإدارات والمكاتب بالوزارة، ووسائل الإعلام المُختلفة.

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