هدى السراري: عالم الحقيقة مظلم

قالت الإعلامية الليبية هدى السراي، إن عالم الحقيقة مظلم، وأن الحقيقة نسبية، وقيمتها تكمن في المستوى التحليلي الذي بنيت على أساسه.
أضافت على تويتر قائلةً: “كل حقيقة ممكن تكون وراءها حقيقة أهم منها، لذلك عالم الحقيقة مظلم، أليس كذلك؟” على حد قولها.
قالت الإعلامية الليبية هدى السراي، إن عالم الحقيقة مظلم، وأن الحقيقة نسبية، وقيمتها تكمن في المستوى التحليلي الذي بنيت على أساسه.
أضافت على تويتر قائلةً: “كل حقيقة ممكن تكون وراءها حقيقة أهم منها، لذلك عالم الحقيقة مظلم، أليس كذلك؟” على حد قولها.
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