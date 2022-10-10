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هدى السراري: عالم الحقيقة مظلم

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الإعلامية الليبية هدى السراي، إن عالم الحقيقة مظلم، وأن الحقيقة نسبية، وقيمتها تكمن في المستوى التحليلي الذي بنيت على أساسه.

أضافت على تويتر قائلةً: “كل حقيقة ممكن تكون وراءها حقيقة أهم منها، لذلك عالم الحقيقة مظلم، أليس كذلك؟” على حد قولها.

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صحيفة الساعة 24

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