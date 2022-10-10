هدى السراري: عالم الحقيقة مظلم

قالت الإعلامية الليبية هدى السراي، إن عالم الحقيقة مظلم، وأن الحقيقة نسبية، وقيمتها تكمن في المستوى التحليلي الذي بنيت على أساسه.

أضافت على تويتر قائلةً: “كل حقيقة ممكن تكون وراءها حقيقة أهم منها، لذلك عالم الحقيقة مظلم، أليس كذلك؟” على حد قولها.