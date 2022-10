بريطانيا تدين حادثة مقتل 15 مهاجرًا في صبراتة وتدعو إلى تقديم الجناة للعدالة

ليبيا – أعلنت المملكة المتحدة تأييدها لبيان البعثة الأممية حول حادثة مقتل 15مهاجرًا في مدينة صبراتة.

سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “تؤيد المملكة المتحدة هذا البيان تمامًا ويجب التحقيق في هذا الحدث البغيض وتقديم الجناة إلى العدالة ومعالجة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء”.

