أوغلو: تركيا تدعم الاستقرار لكنها “مسؤولة عن حماية حقوقها”

الوطن| رصد

أكّد وزير الخارجية التّركيّ “مولود تشاووش أوغلو” على دعم بلاده للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم “من أفغانستان إلى ليبيا ومن أوكرانيا إلى الصومال” وفق زعمه.

وخلال كلمة مع مواطنين أتراك بمدينة “ستراسبورغ” الفرنسية الأحد على هامش المشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قال أوغلو إنّ تركيا “مسؤولة عن حماية حقوقها، من سوريا إلى ليبيا ومن بحر “إيجة” إلى البحر الأبيض المتوسط وتسهم في حل الأزمات الإقليمية والعالمية” وفق قوله.

فيما أشار إلى أن بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، مبيّنًا أن أنقرة اتخذت خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب عبر جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.