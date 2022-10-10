استغاثة لإنقاذ 100 مهاجر عالقين على قارب قبالة ساحل ليبيا

أطلقت جهات إنسانية، الإثنين، نداء استغاثة لأجل قارب يواجه صعوبات قبالة سواحل ليبيا، ويحمل على متنه 100 مهاجر غير شرعيين.

جاء ذلك في نداء مشترك لمشروع «آلارم فون» التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية، ومنظمة «إس أو إس ميديراني» غير الحكومية الفرنسية – الألمانية، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

فُقد الاتصال بهم

وأشار النداء إلى أن «100 شخص معرضون للخطر قبالة سواحل ليبيا»، حيث فُقد الاتصال بهم، داعيا السلطات المعنية إلى التدخل على الفور لإنقاذهم.

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وقبل انقطاع الاتصال، أبلغ أحد المهاجرين الجهتين عن حدوث تسرب للماء داخل القارب، الذي تعطل محركه، وفق النداء.