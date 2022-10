مجلس مفوضية الانتخابات يتابع مشروع تطوير مرحلة التحقق من هوية الناخب في العملية الانتخابية

ليبيا – عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأحد، اجتماعًا ضم عددًا من مديري الإدارات والأقسام في المفوضية.

الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية بحث الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بالمنظومات الإلكترونية ومن بينها مشروع تطوير مرحلة التحقق من هوية الناخب في العملية الانتخابية.

وأشار المكتب الإعلامي للمفوضية إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

