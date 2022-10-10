قريميده: عصابات تهريب ومتاجرة بالبشر تتبع لحكومة الدبيبة

الوطن|رصد

كشف عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد المنعم قريميده، أن بعض عصابات التهريب والمتاجرة بالبشر، ينتمي لأجهزة أمنية تابعة للحكومة منتهية الولاية.

وأوضح قريميده، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هناك عدة صورة للجرائم بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، منها الاتجار بالبشر عن طريق التهريب، والخطف وطلب فدية مالية، والاستغلال الجنسي للنساء.

وقال إن عمليات القبض على مهربين، أو تحرير مهاجرين، يأتي في إطار الصراع على مناطق التهريب، ودفع إتاوات مقابل التهريب، مضيفا أن المهربين ينتشرون في جميع أنحاء ليبيا تمهيدا للانطلاق نحو أوروبا.