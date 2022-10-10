وفد من النواب يُشارك في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي في كيجالي

وصل وفد من مجلس النواب إلى العاصمة الرواندية “كيغالي” للمشاركة في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي يتراسه النائب الأول لرئيس المجلس “فوزي النويري” وكل من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية “رمضان شمبش” ورئيس ديوان “عبدالله المصري”.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي مقرر انعقادها في 10 أكتوبر الجاري انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول الأعمال.

وكذلك الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان.